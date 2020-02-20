Зеленский: Если долги шахтерам не закроют, правительство не получит зарплату

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Президент Владимир Зеленский считает, что министры не должны получать зарплаты, пока не погасят долги по зарплате перед шахтерами.
Прямая речь: “Начнем с главного – это долги шахтерам по зарплате. Поэтому я прошу в ближайшие 2 месяца – март, апрель – закрыть все долги. Полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, если пропустим хоть сутки, тогда, мне кажется, что будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы”.
Зеленский напомнил, что некоторые шахтеры долги по зарплате еще с 2014-2016 годов, и сегодня этот долг уже составляет 1 миллиард 100 миллионов гривен.
Он также попросил вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля подготовить ему поездки по всем шахтерских городках Украины, которые не развиваются и в которых “по 20 лет не открываются никакие предприятия”.
По словам Зеленского, следует прекратить “все эти поездки зарубежные, эту нашу большую международную дипломатию, потому что мы здесь не можем навести порядок в стране”.
Он также указал Шмыгалю, что стоит ехать в шахтерские города только после того, как погасят долги шахтерам и только с планом развития этих территорий, например, при участии компании ДТЭК Рината Ахметова.
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