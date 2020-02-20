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Президент поручил Минэкоэнерго ограничить импорт угля и электроэнергии

Президент поручил Минэкоэнерго ограничить импорт угля и электроэнергии

Президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии.

Об этом он сказал на совещании с профсоюзами горняков в Киеве.

“О каком импорте можно говорить, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сперва наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия.

Если какую-то марку у нас не добывают, то только тогда мы можем начинать обсуждать вопросы импорта”, – подчеркнул Зеленский.

Ранее Минэкоэнерго предлагало ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года вступили в силу поправки в закон “О рынке электроэнергии” №330-IX (проект №2233), предусматривающие, в частности, запрет импорта по двусторонним договорам (ДД) электрической энергии из РФ.

Новый закон также дает энергорегулятору возможность до конца 2020 года ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, не являющимися членами Энергосообщества, а также возможность для подобных стран отменять результаты годового (на 2020 год) аукциона.

По материалам Економічна Правда
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