Запуск "Дия.Бизнес": Федоров рассказал, к каким серверам предприниматели получат доступ

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В приложении “Дия.Бизнес” предприниматели получат доступ к серверам и программам поддержки для открытия бизнеса.
Об этом написал вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в FACEBOOK.
“Мы взяли на себя ответственность вместе с Министерством экономики помогать развиваться украинскому предпринимателю. Мы запустили образовательную платформу по развитию цифровых навыков. Наш подход с точки зрения методологии курсов, дизайна, контента, маркетинга, трафика — не отличить от топовых мировых компаний в сфере образования. Тоже самое с приложением, оно уверенно бьет ТОП-чарты Apple Store/Google Play (более 1 600 000 пользователей)”, – пишет Федоров.
К каким серверам предприниматели получат доступ:
Впоследствии на онлайн-платформе появится возможность:
*предприниматели смогут получать консультации по систематизации бизнес-процессов, финансовому управлению, взаимодействию с государством, психологии бизнеса, HR, маркетингу и продажам.
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