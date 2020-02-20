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Запуск "Дия.Бизнес": Федоров рассказал, к каким серверам предприниматели получат доступ

Запуск "Дия.Бизнес": Федоров рассказал, к каким серверам предприниматели получат доступ

В приложении “Дия.Бизнес” предприниматели получат доступ к серверам и программам поддержки для открытия бизнеса.

Об этом написал вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в FACEBOOK.

“Мы взяли на себя ответственность вместе с Министерством экономики помогать развиваться украинскому предпринимателю. Мы запустили образовательную платформу по развитию цифровых навыков. Наш подход с точки зрения методологии курсов, дизайна, контента, маркетинга, трафика — не отличить от топовых мировых компаний в сфере образования. Тоже самое с приложением, оно уверенно бьет ТОП-чарты Apple Store/Google Play (более 1 600 000 пользователей)”, – пишет Федоров.

К каким серверам предприниматели получат доступ:

  • каталог бизнес-идей с удобными шаблонами;
  • перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;
  • кейсы, справочник от ведущих компаний Украины;
  • перечень сервисов и программ поддержки на одной веб-странице.

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Впоследствии на онлайн-платформе появится возможность:

  • консультаций со специалистами с помощью видеомессенджера;

*предприниматели смогут получать консультации по систематизации бизнес-процессов, финансовому управлению, взаимодействию с государством, психологии бизнеса, HR, маркетингу и продажам.

По материалам Finance.UA
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