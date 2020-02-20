Как переход на киловатты изменит суммы в платежках за газ

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Как бы украинцы не экономили газ, счета за него не станут меньше, пока счетчик учитывает только объем топлива, а не его качество. Поэтому в Украине предлагают перевести учет газа с кубометров в киловатты.
Качество голубого топлива разное, потому в разных населенных пунктах калорийность газа – то есть теплота его сгорания – может существенно различаться. А еще очень многое зависит от того, в каком состоянии находятся трубы, которые идут к вашему дому. Большая часть газовых сетей в Украине прокладывалась десятки лет назад, состояние труб уже далеко не идеальное. Из-за этого возможны утечки газа. В результате в газовой сети падает давление и теплотворная способность голубого топлива снижается.
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О том, что газ в Украине разного качества, заговорил и глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.
“Когда мы посмотрим на примеры, то чтобы приготовить одну и ту же емкость, во Львове нужно потратить 1,1 куба газа, а в Киеве – 1 куб. Таким образом, Львов заплатит больше, потому что он платит за объемы”, – подсчитал Тарасюк.
Поэтому в Нацкомиссии предлагают кардинальные перемены – измерять голубое топливо не в кубометрах, а в киловаттах, то есть в единицах изменения энергии. Если это произойдет, цена на газ будет зависеть от количества тепла, которое дает топливо именно в вашем доме.
“На самом деле расчеты по теплотворности хороши – вы платите за реальную теплотворность газа”, – отмечает Черкашин.
Но значит ли это, что всем нам придется выкинуть старые газовые счетчики и вместо них закупать новые, которые будут считать киловатты? В “Нафтогазе Украины” уверяют, что нет. Кубометры газа с вашего счетчика будут просто переводиться в киловатты. Для этого будут определять теплоту сгорания газа.
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“Счетчики не должны быть другими. Есть специальный перерасчет – и в платежке у потребителя все будет показано максимально прозрачно”, – говорит директор ООО “Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” Максим Рабинович.
В Украине же с прозрачностью расчетов остаются сложности. Например, украинцы вынуждены доплачивать так называемые коэффициенты. К сумме в платежке добавляют еще 5-7% – мол, за то, что на улице мороз, и объем газа из-за этого меняется. Эксперты говорят, что такая практика незаконна в принципе. Постановление о коэффициентах принималось 15 лет назад и давно устарело. Кроме того, оно должно было применяться только в отношении предприятий, а не населения. НКРЭКУ уже много лет пыталась отменить “морозные коэффициенты” через суд, но газконторы продолжают их начислять.
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