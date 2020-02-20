Межбанк: объем размещений ОВГЗ будет самым существенным фактором при курсообразовании

Вторник обещает быть самым интересным днем на валютном рынке этой недели. Основные “мотиваторы” для формирования курсового тренда по сравнению с понедельником не изменились, но степень их влияния перераспределилась:

1). Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Причем за вчера произошли существенные для участников рынка изменения в его проведении.

Ранее по всем видам предлагаемых ОВГЗ не был оглашен объем размещения, что говорило о том, что Минфин готов “торговаться” с инвесторами по доходности этих бумаг.

Вчера чиновники переиграли условия размещения. Теперь предлагаются облигации на 70 и 511 дней на суммы по 500 млн гривен, на 679 дней на 1 млрд гривен. И лишь на семилетние бумаги (на 2646 дней) осталось предложение без ограничения по сумме.

Это в корне меняет расклад для потенциальных инвесторов и именно интрига по сегодняшнему аукциону и объемам размещения на нем облигаций и доходности по ним – самый существенный фактор при курсообразовании во вторник на межбанке. Если инвесторы и Минфин Украины «сойдутся» по доходности облигаций — предложение валюты 25 и 26 февраля увеличится и это сработает в пользу укрепления гривны. Если не договорятся – давление на гривну усилится, так как государство должно рассчитаться с экспортерами по возмещениям НДС;

2). Получение компаниями – экспотерами основных объемов возмещений НДС. Получатели такого возмещения будут не спешить с продажей валютной выручки пока у них будет гривна от государства, что снизит объемы предложения на торгах. По факту – это сработает против нацвалюты;

3). Ценовые и валютные ралли на международных рынках в связи с коронавирусом. Как мы предупреждали еще во вчерашнем утреннем прогнозе – международные финансовые и сырьевые рынки в лихорадке. Паника в ЕС и в мире серьезная. И многие инвесторы уходят в этой ситуации в доллар и золото, что приводит к “американским горкам” по цене золота (на утро в момент написания статьи тройская унция стоит 1650 долларов), а по евро за вчера колебания были 1,081 до 1,086 доллара за евро.

Сегодня на момент написания статьи соотношение евро к доллара находилось на отметке 1,08630. Обвалился из-за падения цен на нефть и рубль ниже 65 рублей за доллар. Так что мировые рынки существенно лихорадит и это опосредованно отражается и на курсе гривны относительно этих валют.

Наличный рынок остается сейчас заложником поведения межбанка и своей игры не ведет, только корректируя ценники обменников в зависимости от ситуации на торгах.

А ликвидность в банках почти не изменилась. На корсчетах финучреждений на утро 25 февраля находилось 67,034 млрд гривен, чего достаточно для выполнения всех требований Нацбанка по резервированию на корсчетах банков в НБУ.

По нашим прогнозам, 25 февраля объемы операций на торгах составят до $250 млн при заключении до 630 сделок. Спекулянты опять будут работать в формате «в две стороны», но снова постараются покачать курс в течение дня, подстраиваясь под действия крупных участников рынка.

Нацбанк при избытке предложения валюты (если успешно пройдет аукцион по размещению ОВГЗ) – постарается по максимуму скупить доллар в резервы. По факту в этом случае, его ценники будут диктовать межбанку курс по дню.

По нашим прогнозам, 25 февраля коридор по безналичному доллару на торгах будет в пределах 24,40-24,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,49 / 24,52

евро – 26,57 / 26,59

российский рубль – 0,3737 / 0,3743

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