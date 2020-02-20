Соцстрах направил более 1,9 млрд грн на соцвыплаты в январе

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Фонд социального страхования Украины направил на финансирование страховых выплат, материального обеспечения и медико-социальных услуг за январь свыше 1,9 млрд гривен. Расходная часть выполнена на 100% согласно плану.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Размер выплат:
На выплату материального обеспечения работающим и страховых выплат пострадавшим на производстве (членам их семей) направляются все имеющиеся ресурсы по мере поступления доли от ЕСВ в размере 9,5727% на счет Фонда.
Больничные выплачивают за наступление одного из таких страховых случаев:
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