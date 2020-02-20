Соцстрах направил более 1,9 млрд грн на соцвыплаты в январе

Фонд социального страхования Украины направил на финансирование страховых выплат, материального обеспечения и медико-социальных услуг за январь свыше 1,9 млрд гривен. Расходная часть выполнена на 100% согласно плану.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Размер выплат:

на выплату больничных, помощи по беременности и родам и на погребение Фонд направил 1 188 млн грн;

на страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей – 624 млн грн;

на финансирование медицинских и социальных услуг – почти 23 млн грн.

На выплату материального обеспечения работающим и страховых выплат пострадавшим на производстве (членам их семей) направляются все имеющиеся ресурсы по мере поступления доли от ЕСВ в размере 9,5727% на счет Фонда.

Больничные выплачивают за наступление одного из таких страховых случаев:

временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;

необходимости ухода за больным ребенком;

необходимости ухода за больным членом семьи;

ухода за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;

карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;

временного перевода застрахованного лица согласно медицинскому заключению на более легкую, ниже оплачиваемую работу;

протезирования с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;

пребывания на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного учреждения после перенесенных заболеваний и травм.

Справка Finance.ua:

Согласно бюджету Фонда на этот год, на материальное обеспечение и социальные услуги всего запланировано направить 17,32 млрд грн.

На страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей Фонд направит – 9,775 млрд грн, на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь – 0,577 млрд грн.

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