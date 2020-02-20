НАБУ провела обыск у экс-нардепов по делу о поставках техники в армию

Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели у него обыски в рамках дела, где рассматривается производство бронированных автомобилей “Варта”.

Об этом сам экс-парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня в 7 утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей „Варта” с целью завладения бюджетными средствами”, — написал экс-нардеп.

По его словам, за время его заключения была проведена одна из крупнейших в истории Минобороны коррупционных сделок, которую теперь пытаются прикрыть очередными обвинениями в его адрес.

“Мне искренне жаль тех детективов, которые сегодня занимались этой неблагодарным делом, и которым придется доказывать, что 6 млн 900 тысяч грн — это более 9 млн 400 тысяч грн”, — подчеркнул политик.

В этот же день сотрудники НАБУ провели обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса “Украинская бронетехника”, передает “Украинская правда”.

Помимо этого, правоохранители провели обыски по месту жительства экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Ивана Винника, директора предприятия Александра Кузьмы и его родственника Николая.

По данным источников в правоохранительных органах, обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотребления служебным положением должностными лицами.