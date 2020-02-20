Киевлянке пришла платежка за отопление на 53 тысячи. В "Киевтеплоэнерго" объяснили причину (фото)

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Жительница многоэтажки в Киеве получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму почти 53 тысячи гривен.
Об этом сообщается на официальной странице КП “Киевтеплоэнерго” в FACEBOOK.
“В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что жительница многоэтажки на Левом берегу получила платежку за отопление почти 53 тыс. грн. Выяснив все обстоятельства, мы подготовили ответы на вопросы, касающиеся этой ситуации”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, эта информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв.м в январе 52 932,18 грн. Это не технический сбой.
Фото: Facebook.com/kyivteploenergo
В чем дело:
На каком основании Киевтеплоэнерго провело начисление по такому алгоритму:
Как исправить ситуацию:
Как избежать подобных случаев:
Будет ли осуществлен перерасчет клиентке, которая получила платежку за отопление почти 53 тыс. грн:
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