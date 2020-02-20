Киевлянке пришла платежка за отопление на 53 тысячи. В "Киевтеплоэнерго" объяснили причину (фото)

Жительница многоэтажки в Киеве получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму почти 53 тысячи гривен.

Об этом сообщается на официальной странице КП “Киевтеплоэнерго” в FACEBOOK.

“В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что жительница многоэтажки на Левом берегу получила платежку за отопление почти 53 тыс. грн. Выяснив все обстоятельства, мы подготовили ответы на вопросы, касающиеся этой ситуации”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, эта информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв.м в январе 52 932,18 грн. Это не технический сбой.



Фото: Facebook.com/kyivteploenergo

В чем дело:

в 23-этажном доме на улице Е. Сверстюка, 52-В из 177 квартир в начале отопительного сезона только 5 квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии;

жильцы квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, которая образуется между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жильцам без индивидуального счетчика.

На каком основании Киевтеплоэнерго провело начисление по такому алгоритму:

начисления за отопление в домах, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления, осуществляются по методике, утвержденной Законом Украины .

Как исправить ситуацию:

с точки зрения закона начисление за отопление в доме правильное, однако, учитывая реалии — противоречит логике справедливых начислений для клиентов;

квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности, Постановления КМУ №630, требований которого придерживаются теплопоставщики.

методика вызывает коллизию, когда финансовая нагрузка за разницу между показателями общедомового счетчика и индивидуальными приборами учета и МОП (места общего пользования) возлагается на потребителей без индивидуальных счетчиков. Когда в доме без индивидуальных счетчиков остается 2-4 квартиры, суммы начислений становятся шокирующими;

по словам директора СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константина Лопатина, существующая методика работает, когда 50-70% квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. Когда оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой. Для таких случаев нужна методика, которая позволяла бы урегулировать эти вопросы в интересах потребителя. “Понимая абсурдность ситуации, которая возникла, мы будем обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания альтернативной методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета”, — сообщил он.

Как избежать подобных случаев:

установить индивидуальный счетчик.

Будет ли осуществлен перерасчет клиентке, которая получила платежку за отопление почти 53 тыс. грн:

перераспределение потребленного тепла домом будет пересмотрено, и перерасчет будет осуществлен.

Справка Finance.ua:

С декабря киевляне получают начисления за отопление и горячую воду в соответствии с действующей ценой газа в период расчетов.

По состоянию на начало января 2020 года украинцы остаются должны 26,5 млрд грн за газ и почти 17 млрд грн – за отопление.

Украинцы получили платежки за декабрь со значительно меньшими суммами, потому что правительство ради этого сделал немало шагов, и этому поспособствовала теплая зима.

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