В Кабмине объяснили, что будет с долгами, взятыми при экс-министре финансов Яресько

Кабмин не собирается предпринимать никаких действий в отношении выпущенных в ходе реструктуризации 2015 года ВВП-варрантов и не видит исходящей от них угрозы для бюджета в краткосрочной перспективе.

Такое заявление сделал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, пишет Сегодня.

По его словам, утверждения о чрезмерной нагрузке выплат по ВВП-варрантам для бюджета – искусственно созданная проблема информационной кампании, развернувшейся вокруг них в последнее время.

“Цель этой кампании в том, чтобы правительство произвело какие-то действия по выкупу. Именно планы по выкупу сделают этот инструмент привлекательным для широкого круга инвесторов, потому что те, кто держит сейчас эти варранты, не верят, что экономика Украины может расти на 7% следующие 20 лет”, – отмечается в сообщении.

Напомним, 3 сентября 2019 года Министерство финансов Украины совершило крупнейший в 2019 году платеж по государственному долгу. Были погашены евробонды на 661 млн долларов, а также начисленные по ним проценты – 444 млн долларов.

Эти еврооблигации Украина выпустила в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. Соглашение предусматривало списание 3 млрд долларов долга и отсрочку платежей еще на 8,5 млрд долларов до 2019 года. Ставка по всем облигациям была зафиксирована на уровне 7,75% годовых.