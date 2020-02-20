СБУ блокировала возмещения незаконно сформированного НДС на полмиллиарда гривен

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СБУ блокировала возмещения из бюджета незаконно сформированного налога на добавленную стоимость в размере полмиллиарда гривен
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора блокировало возмещение из бюджета незаконно сформированного налога на добавленную стоимость в размере полмиллиарда гривен”, — говорится в сообщении.
Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что в сделке задействованы почти 100 коммерческих структур, зарегистрированных в разных регионах Украины. Их реквизиты использовали организаторы и участники так называемых “транзитно-конвертационных” групп.
Через эти субъекты хозяйствования они предоставляли “услуги” по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет за осуществление бестоварных операций.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, судом наложен арест на сумму незаконно сформированного НДС в размере почти 500 миллионов гривен в системе электронного администрирования налогоплательщиков. Продолжаются следственные действия.
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