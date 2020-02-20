Мировые фондовые рынки упали из-за коронавируса

Рынок акций США снижается вслед за азиатскими и европейскими торговыми площадками.

Глобальное падение котировок вызвала новость о новых очагах распространения коронавируса за пределами КНР – в Италии, Южной Корее и Японии.

Американский рынок акций открылся снижением котировок. Индекс Dow Jones Industrial просел на 2,7% до 28 211 пунктов, S&P 500 – на 2,55% до 3252,61 пункта, а индекс NASDAQ – на 2,82% до 9307 пунктов.

Панические распродажи охватили финансовый сектор. Акции Bank of America упали на 4,41%, Wells Fargo – на 2,1%, JP Morgan Chase – на 2,14%, Morgan Stanley – на 4,83%, Citigroup – на 4,41%. Инвесторы опасаются, что распространение коронавируса по всему миру затормозит глобальную экономику.

Итальянский индекс FTSE MIB потерял 5,43%, когда стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в северной части Ломбардии выросло в прошлые выходные с 3 до 152 с тремя смертельными случаями.

Итальянские чиновники закрыли около десятка городов, а в Венеции на два дня раньше закрылся ежегодный карнавал из-за первых двух случаев заражения коронавирусом в городе.

Европейские фондовые индексы пережили худший с июня 2016 года день на фоне опасений о том, насколько сильным окажется негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на туристический рынок и рынок предметов роскоши.

Немецкий индекс DAX упал на 4,01%, французский CAC 40 – на 3,94%, британский FTSE 100 – на 3,34%.

На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 3,79% – это максимальное падение с 2016 года. Его значение составило 411,86 п. Stoxx Europe 50 упал на 4,01% – до 3647,98 п.

Снижение происходит на фоне опасений, что распространение инфекции повредит продажам. Акции Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) упали на 7,2%.

Ситуация с распространением коронавируса повлияла на котировки “туристических” компаний. Индекс Stoxx 600 Travel and Leisure упал на 5,98%. Это самое большое падение с июня 2016 года. Акции EasyJet PLC упали на 16,67%, Ryanair — на 13,79%, а Air France-KLM — на 8,68%.

В субботу Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что вспышка коронавируса может снизить глобальный экономический рост на 0,1% в этом году.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,39%, гонконгский Hang Seng – 1,79%, австралийский S&P/ASX 200 – 2,25%, а южнокорейский KOSPI 200 – 3,9% (наибольшее падение с 2018 года).

Китайский Shanghai упал на 0,28%, а китайский SZSE Component вырос на 1,23%. Шанхайский China 50 и тайваньский Taiwan Weighted потеряли по 1,3%.

Индекс «Украинской биржи» UX 24 февраля снизился на 0,05%, а индекс ПФТС не изменился.