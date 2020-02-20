0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0

Участок "Дельфин" выставят на конкурс двумя лотами - глава Госгеонадр

Участок "Дельфин" выставят на конкурс двумя лотами - глава Госгеонадр

Конкурс по разработке углеводородов на шельфе Черного моря на основании соглашений о разделе продукции объявят на двух участках.

Об этом заявил глава Госгеонадр Роман Опимах.

“Сейчас по результатам переговоров с геологами, потенциальными инвесторами, с теми, кто владеет геологической информации, мы решили, что оптимальной конструкцией предложения шельфа будут именно два участка”, – подчеркнул Опимах.

По его словам, речь идет, в частности, об “Северном Дельфине” и “Южном Дельфине” общей площадью 15 тыс кв. км.

Глава Госгеонадр добавил, что Кабмин может в марте запустить три новых конкурса по разработке на основании соглашений о разделе продукции углеводородов на суше.

Шельфовое нефтегазовое месторождение “Дельфин” могут выставить на конкурс несколькими лотами, чтобы привлечь как можно больше международных компаний к добыче газа в Украине.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.