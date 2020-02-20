Участок "Дельфин" выставят на конкурс двумя лотами - глава Госгеонадр

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Конкурс по разработке углеводородов на шельфе Черного моря на основании соглашений о разделе продукции объявят на двух участках.
Об этом заявил глава Госгеонадр Роман Опимах.
“Сейчас по результатам переговоров с геологами, потенциальными инвесторами, с теми, кто владеет геологической информации, мы решили, что оптимальной конструкцией предложения шельфа будут именно два участка”, – подчеркнул Опимах.
По его словам, речь идет, в частности, об “Северном Дельфине” и “Южном Дельфине” общей площадью 15 тыс кв. км.
Глава Госгеонадр добавил, что Кабмин может в марте запустить три новых конкурса по разработке на основании соглашений о разделе продукции углеводородов на суше.
Шельфовое нефтегазовое месторождение “Дельфин” могут выставить на конкурс несколькими лотами, чтобы привлечь как можно больше международных компаний к добыче газа в Украине.
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