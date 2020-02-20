0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

На ремонт шлюзов днепровского каскада потратили менее 20% запланированных денег

На ремонт шлюзов днепровского каскада потратили менее 20% запланированных денег

В 2019 году на ремонт шлюзов днепровского каскада использовали только около 20% запланированных на эти работы денег государственного бюджета.

Об этом сообщает ассоциация “Реки Украины” в Facebook.

“В 2019 году государство профинансировало модернизацию днепровских шлюзов только на 22,7 млн грн, хотя объем запланированных денег для проведения ремонтных работ достигал 124,3 млн грн. То есть 81,7% денег на обновление не использовали”, — говорится в сообщении.

По данным ассоциации, такое случалось и раньше — например, в 2018 году объем финансирования достигал почти 125,8 млн грн, а ремонты выполнили лишь на 5,1 млн грн.

Как отметили экологи, это объясняется тем, что львиная доля финансирования планируется на конец года, но такой подход неэффективен. В ассоциации считают, что для осуществления ремонтов госпредприятие водных путей “Укрводпуть” должно провести необходимый тендер и найти подходящих подрядчиков, но не успевает с этой задачей из-за нехватки времени.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.