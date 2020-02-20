На ремонт шлюзов днепровского каскада потратили менее 20% запланированных денег

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В 2019 году на ремонт шлюзов днепровского каскада использовали только около 20% запланированных на эти работы денег государственного бюджета.
Об этом сообщает ассоциация “Реки Украины” в Facebook.
“В 2019 году государство профинансировало модернизацию днепровских шлюзов только на 22,7 млн грн, хотя объем запланированных денег для проведения ремонтных работ достигал 124,3 млн грн. То есть 81,7% денег на обновление не использовали”, — говорится в сообщении.
По данным ассоциации, такое случалось и раньше — например, в 2018 году объем финансирования достигал почти 125,8 млн грн, а ремонты выполнили лишь на 5,1 млн грн.
Как отметили экологи, это объясняется тем, что львиная доля финансирования планируется на конец года, но такой подход неэффективен. В ассоциации считают, что для осуществления ремонтов госпредприятие водных путей “Укрводпуть” должно провести необходимый тендер и найти подходящих подрядчиков, но не успевает с этой задачей из-за нехватки времени.
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