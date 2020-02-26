Как определить размер выходного пособия (инфографика)

В случае увольнения работников на основаниях, определенных ст. 44 КЗоТ , а также коллективными договорами (соглашениями) предусмотрена выплата выходного пособия.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

“Право на получение выходного пособия является гарантией, которая обеспечивает временную замену заработка для работника и позволяет ему сосредоточиться на поиске новой работы”, – говорится в сообщении.

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Размер выходного пособия дифференцируется в зависимости от основания увольнения.

Не менее среднего месячного заработка:

при прекращении трудового договора в случае отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией, а также отказа от продолжения работы в связи с существенным изменением условий труда;

в случае изменений в организации производства и труда, сокращения численности или штата работников;

в случае выявленного несоответствия сотрудника занимаемой должности или выполняемой работе;

при восстановлении на работе сотрудника, который ранее выполнял эту работу.

В размере 2-х минимальных заработных плат:

в случае призыва или поступления на военную службу, направления на альтернативную (невоенную) службу.

Не менее 3-месячного среднего заработка:

при прекращении трудового договора вследствие нарушения собственником или уполномоченным им органом законодательства о труде, коллективного или трудового договора.

Не менее 6-месячного среднего заработка:

в случае прекращения полномочий должностных лиц.

Не менее 4-месячного среднего заработка:

при увольнении на основании изменений в организации производства и труда, сокращении численности или штата работника, являющегося лицом, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к I категории (ст. 20 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»). При этом средства в размере трехкратной среднемесячной зарплаты из бюджета компенсируются органами соцзащиты, центрами по начислению и выплате социальных пособий, управлениями труда и социальной защиты населения по месту регистрации граждан.

Больший размер выходного пособия может быть определен коллективным и трудовым договором.

Когда выплачивается выходное пособие:

при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения;