Как определить размер выходного пособия (инфографика)

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В случае увольнения работников на основаниях, определенных ст. 44 КЗоТ, а также коллективными договорами (соглашениями) предусмотрена выплата выходного пособия.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.
“Право на получение выходного пособия является гарантией, которая обеспечивает временную замену заработка для работника и позволяет ему сосредоточиться на поиске новой работы”, – говорится в сообщении.
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Размер выходного пособия дифференцируется в зависимости от основания увольнения.
Не менее среднего месячного заработка:
В размере 2-х минимальных заработных плат:
Не менее 3-месячного среднего заработка:
Не менее 6-месячного среднего заработка:
Не менее 4-месячного среднего заработка:
Больший размер выходного пособия может быть определен коллективным и трудовым договором.
Когда выплачивается выходное пособие:
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