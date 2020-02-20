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Нардеп рассказал о самой громкой "схеме" в Строительной инспекции

Нардеп рассказал о самой громкой "схеме" в Строительной инспекции

Экс-глава киевского управления Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кучер создал коррупционную “схему” “5 долларов за квадратный метр”.

Об этом заявил народный депутат Иван Юнаков.

“Минимальная цена, которую платили застройщики – 5 долл вход и 5 долл выход с 1 кв.м. Объемы строительства – не менее 15 млн кв м жилья в год. Далее посчитать нетрудно. Это только строительство жилья, без коммерции, дорог, мостов, ВЭС и СЭС. Думаю, сумма коррупции – не менее 8-10 млрд грн в год”, – сказал Юнаков.

“Мы считаем, что создатель схемы “5 долл за квадрат” – Сергей Кучер (руководитель киевского ГАСИ во времена президентства Виктора Януковича – ред)”, – подчеркнул нардеп.

На вопрос, имеет ли Кучер влияние на ГАСИ и нынешнюю и.о. главу инспекции Елену Костенко, Юнаков ответил:

“Скорее всего нет. Сейчас цель у всех участников схем – прийти к высшему руководству страны и предложить свои услуги. Потому что у них есть информация, есть реестр и принцип работы схемы. Предложить центральной власти деньги, чтобы шла схема. А ее пока на уровне центральной власти рубят, это факт”.

По материалам Економічна Правда
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