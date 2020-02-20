В Украине зарегистрированы 373 тысячи безработных

По состоянию на 1 февраля 2020 года количество зарегистрированных безработных составляло 373 тысячи человек. Среди них 43% соискателей – граждане с высшим образованием, 38% – профессионально-техническим и 19% – средним.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

“Ситуация на рынке труда в январе 2020 года характеризовалась положительной динамикой по росту занятости и сокращения безработицы”, – говорится в сообщении.

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Соответственно, работодателями в января 2020 года подано в базу службы занятости 68 тысячи вакансий.

По видам экономической деятельности наибольшее количество предложений работы принадлежало:

перерабатывающей промышленности (18,5%);

торговле и ремонту транспортных средств (15,7%);

транспорту (11,3%);

государственному управлению (8,0%);

образованию (7,8%).

“Неизменной остается тенденция высокого спроса среди работодателей на квалифицированных работников”, – отмечает пресс-служба.

По профессиональным группам наибольшим спросом среди работодателей пользовались работники с инструментом (22,4%), специалисты по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (16,3%), работники сферы торговли и услуг (15,7%). Это швеи, слесари-ремонтники, электромонтеры, газосварщики, водители автотранспортных средств, операторы заправочных станций, трактористы, продавцы товаров, повара, продавцы-консультанты.

Средняя заработная плата в вакансиях по состоянию на 1 февраля составила 6724 грн.

Профессии, по которым самый большой размер заработной платы:

техник-оператор электронного оборудования – 29 500;

помощник руководителя производственного подразделения – 25 000;

забойщик на отбойных молотках – 24 723;

инженер по управлению воздушным движением – 23 480;

сварщик – 22 669.

Напомним, с 1 марта 2020 года увеличивается минимальный размер пособия по безработице.

Справка Finance.ua:

В течение 2019 года служба занятости ввела новые сервисы – институт карьерного советника и консультанта работодателя.

Основной задачей карьерного советника является качественное предоставление услуг соискателям с учетом их индивидуальных потребностей и скорейшее возвращение безработного к трудовой деятельности.

Целью введения института консультанта работодателя является партнерское сотрудничество службы занятости с представителями бизнеса, которое предполагает тщательное изучение актуальных кадровых потребностей и качественное и быстрое укомплектование рабочих мест с применением элементов рекрутинга.

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