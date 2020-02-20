В Украине зарегистрированы 373 тысячи безработных

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По состоянию на 1 февраля 2020 года количество зарегистрированных безработных составляло 373 тысячи человек. Среди них 43% соискателей – граждане с высшим образованием, 38% – профессионально-техническим и 19% – средним.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.
“Ситуация на рынке труда в январе 2020 года характеризовалась положительной динамикой по росту занятости и сокращения безработицы”, – говорится в сообщении.
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Соответственно, работодателями в января 2020 года подано в базу службы занятости 68 тысячи вакансий.
По видам экономической деятельности наибольшее количество предложений работы принадлежало:
“Неизменной остается тенденция высокого спроса среди работодателей на квалифицированных работников”, – отмечает пресс-служба.
По профессиональным группам наибольшим спросом среди работодателей пользовались работники с инструментом (22,4%), специалисты по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (16,3%), работники сферы торговли и услуг (15,7%). Это швеи, слесари-ремонтники, электромонтеры, газосварщики, водители автотранспортных средств, операторы заправочных станций, трактористы, продавцы товаров, повара, продавцы-консультанты.
Средняя заработная плата в вакансиях по состоянию на 1 февраля составила 6724 грн.
Профессии, по которым самый большой размер заработной платы:
Напомним, с 1 марта 2020 года увеличивается минимальный размер пособия по безработице.
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