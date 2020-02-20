Что ждать от курса на этой неделе?

Ситуация на валютном рынке остается предельно стабильной. За прошедшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено и незначительно. Наличный доллар чуть снизился, на межбанке он немного вырос, а официальный курс практически не изменился.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, сохранился вблизи 24,45 грн.

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,40/24,43 до 24,47/24,49 (+0,3%/+0,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,29/24,50 до 24,28/24,49 (-0,1%/-0,03%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Минимальные и разнонаправленные колебания курса продолжают свидетельствовать о равновесии доллара к гривне вблизи текущих уровней, говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. НБУ остается покупателем валюты на межбанке, на прошлой неделе он купил в резервы $125 млн. С начала года Нацбанк пополнил резервы на $706 млн. Без этих покупок доллар к сегодняшнему дню торговался бы чуть ниже.

По прогнозам эксперта, на этой неделе доллар на межбанке может торговаться вблизи 24,5 грн, а наличный доллар в банках – около 24,3/24,5 грн.