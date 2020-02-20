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В Минсоцполитики назвали средний размер субсидий и льгот

В Минсоцполитики назвали средний размер субсидий и льгот

В 2020 году на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг правительство направит больше, чем в прошлом году – 47,6 млрд гривен.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в FACEBOOK.

“В бюджете в 2020 году предусмотрено 47,6 млрд грн на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если сравнивать с цифрами 2019 года, то в предыдущем году на это было направлено 46,4 млрд грн. Мы фактически заложили больше денег, чем было потреблено в предыдущем году. Это было сделано для того, чтобы субсидий хватило всем, кто в них нуждается”, – говорится в сообщении.

Размер субсидий и льгот в 2019 году:

  • средний размер субсидии составлял около 1200 грн;
  • средний размер льготы составлял 750 грн.
  • монетизацией льгот воспользовалось 1,8 млн человек;
  • за счет монетизации уменьшились манипуляции с начислениями льгот предприятиями-поставщиками услуг.
  • по состоянию на декабрь 2019 года субсидии получают 3,3 млн домохозяйств, а льготы – 1,8 млн домохозяйств.

Напомним, что надо сообщать, чтобы не забрали субсидию:

  • изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме / квартире) членов домохозяйства (арендатор, переселенец) — членов домохозяйства, которые фактически проживают в жилом помещении (доме);
  • если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи в течение года (12 месяцев) перед оформлением жилищной субсидии без обращения сделал покупку или другим законным способом приобрел право собственности на земельный участок, дом / квартиру, транспортное средство (механизм), строительные материалы, другие товары долгосрочного потребления или оплатил (единовременно) любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья) на сумму свыше 50 тыс. грн;

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  • изменения у лиц, проживающих в домовладении, социального статуса (инвалид, участник боевых действий, мать-одиночка и прочее);
    если изменился состав семьи члена домохозяйства.

Справка Finance.ua:

  • Семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.
  • В Минсоцполитики заявляли, что получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг выгоднее, чем пользоваться льготой на оплату этих услуг.
  • 1 января 2020 года Министерство социальной политики изменило механизм финансирование соцвыплат.
  • Выплата субсидий является гарантированным правом людей и будет зависеть от суммы, которую граждане получат за пай. Если от продажи земельного участка человек получит большую сумму (десятки тысяч долларов), то он не будет нуждаться в поддержке государства. Но если граждане будут неспособны оплачивать коммунальные услуги, то субсидию не заберут.

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По материалам Finance.UA
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