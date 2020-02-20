В Украине с начала года зарегистрировано свыше 1,5 тыс. производств из-за подделки документов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине с начала этого года зарегистрировано более 1,5 тысяч уголовных правонарушений из-за подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора Украины.
Так, в Украине за январь 2020 года учтено 1565 уголовных производств по ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Всего зарегистрировано 1626 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 61 производства. По данным ГПУ, в суд было направлено лишь 283 производства.
Напомним, в Житомире супругов подозревают в заказе поддельного паспорта для дезертира.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство владельцев авто с ГБО поддерживают ужесточение контроля за правильностью установки – экспертВчера, 19:08 - 28800 55
Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – Гончарук2 ч. назад - 1568 9
Кому в Киеве сложно найти работуВчера, 12:00 - 4377 7
В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег - статистикаВчера, 13:39 - 2175 7
Сколько платят представителям самых опасных профессий (инфографика)Вчера, 10:10 - 13659 4
Большинство владельцев авто с ГБО поддерживают ужесточение контроля за правильностью установки – экспертВчера, 19:08 - 28800 55
Как получить международное водительское удостоверение (инфографика)Вчера, 15:06 - 10226
Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимостиВчера, 17:08 - 2989
Экономист объяснил, как правильно считать доходы украинцевВчера, 21:00 - 2458 3
В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег - статистикаВчера, 13:39 - 2175 7
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24 мин. назад - 2
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1020
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 865 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 964
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3971 2