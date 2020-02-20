В Украине с начала года зарегистрировано свыше 1,5 тыс. производств из-за подделки документов

В Украине с начала этого года зарегистрировано более 1,5 тысяч уголовных правонарушений из-за подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора Украины.

Так, в Украине за январь 2020 года учтено 1565 уголовных производств по ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Всего зарегистрировано 1626 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 61 производства. По данным ГПУ, в суд было направлено лишь 283 производства.

Напомним, в Житомире супругов подозревают в заказе поддельного паспорта для дезертира.