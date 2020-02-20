В Японии выпустили "твердый" майонез, нарезанный ломтиками (фото)

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Японская компания Bourbon объявила о выпуске “твердого” майонеза, нарезанного ломтиками.
Как заявляют производители, так людям будет удобнее готовить бутерброды, сообщает SoraNews24.
Указано, что в продаже будет 2 вида “твердого” майонеза: один со вкусом тунца, а другой будет сочетать классический вкус с икрой минтая. В каждой упаковке — по четыре ломтика.
Также в заявлении Bourbon по случаю выпуска нового продукта говорится, что он особенно пригодится утром: можно быстро положить “ломтик майонеза” на хлеб, подогреть в микроволновке — и вместе с овощами получится быстрый и питательный завтрак.
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