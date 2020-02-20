Великобритания введет новые паспорта после Brexit (фото)

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Британское правительство решило обновить паспорт гражданина после выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза.
Об этом сообщает Sky News.
По словам министра внутренних дел Британии Притти Патель, уже с марта 2020 года британские власти начнут предоставлять гражданам новые паспорта.
“Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну, британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность”, — пояснила она.
Указано, что введение новых документов в Британии будет происходить поэтапно. Ожидается, что уже с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.
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