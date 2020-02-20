В комитете цифровой трансформации сказали, сколько IT-отрасль должна приносить в бюджет

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В Украине втрое увеличиться количество IT-специалистов, а сама отрасль должна приносить в бюджет $13 миллиардов в год.
Об этом в Запорожье во время выездного совещания Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации сказала первый заместитель комитета Кира Рудик.
“IT-отрасль быстро растет и на прошлый год, это была уже вторая по экспорту отрасль в нашей стране. Мы аграрная страна, и у нас есть все шансы, чтобы через некоторое время стать из аграрной страны технологичной. Что надо сделать, чтобы этого достичь? Во-первых, увеличить доход от экспорта до $13 миллиардов в год”, – сказала Кира Рудик.
По данным Рудик, по итогам 2019 года доход составил около $5 миллиардов.
Второй задачей является увеличение количества специалистов со 160 — 250 тысяч до 650 тысяч человек. Это важно потому, что IT — это одно из направлений, где человек своим собственным умом может честно, прозрачно зарабатывать деньги и привлекать инвестиции.
Власть должна всячески стимулировать IT-компании, а не увеличивать IT-налоги.
Как ранее сообщалось, по словам заместителя комитета цифровой трансформации Александра Федиенко, через 2-3 года в Украине покрытие 4G составит около 80%.
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