В киевском интернет-магазине изъяли "серую" технику Apple на 1,6 миллиона

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Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве остановили реализацию незаконно ввезенных в Украину мобильных телефонов и техники через один из киевских интернет-магазинов.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Отмечается, что в рамках проведения операций “Щит” и “Сеть” установили киевлянина, зарегистрированного как ФЛП, который осуществлял реализацию продукции неизвестного происхождения под видом известных торговых марок через один из интернет-магазинов.
Фото: sfs.gov.ua
“При этом указанная продукция была ввезена на территорию Украины вне таможенного контроля. А сам фигурант с начала 2019 года находится в состоянии прекращения предпринимательской деятельности, налоговую отчетность не подает, не имеет наемных работников, зарегистрированного РРО (кассового аппарата)”, – говорится в сообщении .
Фото: sfs.gov.ua
По результатам обысков правоохранители изъяли партию техники неизвестного происхождения на 1,6 млн грн, ведется следствие.
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