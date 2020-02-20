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В киевском интернет-магазине изъяли "серую" технику Apple на 1,6 миллиона

В киевском интернет-магазине изъяли "серую" технику Apple на 1,6 миллиона

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве остановили реализацию незаконно ввезенных в Украину мобильных телефонов и техники через один из киевских интернет-магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что в рамках проведения операций “Щит” и “Сеть” установили киевлянина, зарегистрированного как ФЛП, который осуществлял реализацию продукции неизвестного происхождения под видом известных торговых марок через один из интернет-магазинов.


Фото: sfs.gov.ua

“При этом указанная продукция была ввезена на территорию Украины вне таможенного контроля. А сам фигурант с начала 2019 года находится в состоянии прекращения предпринимательской деятельности, налоговую отчетность не подает, не имеет наемных работников, зарегистрированного РРО (кассового аппарата)”, – говорится в сообщении .


Фото: sfs.gov.ua

По результатам обысков правоохранители изъяли партию техники неизвестного происхождения на 1,6 млн грн, ведется следствие.

По материалам Економічна Правда
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