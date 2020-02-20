В Берлине "умные" урны запитываются солнечной энергией и прессуют мусор (фото)

Власти столицы Германии экспериментирует с мусорными баками нового поколения: они вмещают в три раза больше отходов, передают данные о своей загруженности и говорят прохожим “спасибо”.

Об этом сообщает DW.

“Его зовут Мистер Филл. Он чуть выше метра, но благодаря своему ярко-оранжевому окрасу он заметен уже издалека. Мистер Филл – современный мусорный бак Берлина. Работает он от солнечных батарей, а мусора в него помещается гораздо больше, чем в стандартную урну – благодаря установленному внутри прессу, сжимающему бытовые отходы”, – говорится в материале.

В самом центре Берлина установлены полтора десятка таких машин. Внутри оранжевого контейнера установлено стандартное ведро для мусора емкостью 120 литров. Но благодаря прессу объем мусора уменьшается в пять раз, поэтому в него вмещается до 600 литров отходов.



Фото: dw.com

Как говорит Тило Мерц, руководитель проекта городской кампании по сбору и утилизации мусора Berliner Stadtreinigung, в многолюдных общественных местах – там, где много туристов и много прохожих, – стандартные урны быстро переполняются, и нередко их приходится опустошать по три раза в день.

“А с помощью этих контейнеров мы хотим добиться того, чтобы их надо было разгружать только раз в день или вовсе раз в два дня. Это позволит сэкономить рабочее время наших сотрудников”, – говорит он. В целом на территории Берлина установлено около 24 000 стандартных мусорных баков.



Фото: dw.com

Датчики внутри контейнера следят за его загрузкой. Как только контейнер заполняется на две трети, на панели загорается желтый свет, а когда мусорное ведро заполнено на 90 процентов, загорается красный, и контейнер подает сигнал в диспетчерскую. Есть еще одно технологическое новшество: сенсоры, распознав стеклянные и пластиковые бутылки, деактивируют пресс.

По требованию полиции мусорные контейнеры могут быть заблокированы. Например, на время проведения массовых мероприятий и государственных визитов. Службы безопасности хотят быть уверены в том, что в мусорных баках нельзя разместить взрывные устройства. Открывать его можно двумя способами: рукой или ногой, нажав на педаль.