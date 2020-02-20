В Берлине "умные" урны запитываются солнечной энергией и прессуют мусор (фото)

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Власти столицы Германии экспериментирует с мусорными баками нового поколения: они вмещают в три раза больше отходов, передают данные о своей загруженности и говорят прохожим “спасибо”.
Об этом сообщает DW.
“Его зовут Мистер Филл. Он чуть выше метра, но благодаря своему ярко-оранжевому окрасу он заметен уже издалека. Мистер Филл – современный мусорный бак Берлина. Работает он от солнечных батарей, а мусора в него помещается гораздо больше, чем в стандартную урну – благодаря установленному внутри прессу, сжимающему бытовые отходы”, – говорится в материале.
В самом центре Берлина установлены полтора десятка таких машин. Внутри оранжевого контейнера установлено стандартное ведро для мусора емкостью 120 литров. Но благодаря прессу объем мусора уменьшается в пять раз, поэтому в него вмещается до 600 литров отходов.
Фото: dw.com
Как говорит Тило Мерц, руководитель проекта городской кампании по сбору и утилизации мусора Berliner Stadtreinigung, в многолюдных общественных местах – там, где много туристов и много прохожих, – стандартные урны быстро переполняются, и нередко их приходится опустошать по три раза в день.
“А с помощью этих контейнеров мы хотим добиться того, чтобы их надо было разгружать только раз в день или вовсе раз в два дня. Это позволит сэкономить рабочее время наших сотрудников”, – говорит он. В целом на территории Берлина установлено около 24 000 стандартных мусорных баков.
Фото: dw.com
Датчики внутри контейнера следят за его загрузкой. Как только контейнер заполняется на две трети, на панели загорается желтый свет, а когда мусорное ведро заполнено на 90 процентов, загорается красный, и контейнер подает сигнал в диспетчерскую. Есть еще одно технологическое новшество: сенсоры, распознав стеклянные и пластиковые бутылки, деактивируют пресс.
По требованию полиции мусорные контейнеры могут быть заблокированы. Например, на время проведения массовых мероприятий и государственных визитов. Службы безопасности хотят быть уверены в том, что в мусорных баках нельзя разместить взрывные устройства. Открывать его можно двумя способами: рукой или ногой, нажав на педаль.
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