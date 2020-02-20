Киевский центр занятости запустил новый сервис «Консультант работодателя»

С начала 2020 года Киевский городской центр занятости внедрил новый сервис – институт «Консультант работодателя». За это время укомплектованы около полутора тысяч вакансий, поступивших от работодателей.

Об этом сообщили 21 февраля в пресс-службе центра в комментарии Укринформу.

«Новый сервис для работодателей направлен на реализацию эффективных методов и комплексного подхода к решению задач построения взаимоотношений с работодателями – главными партнерами службы занятости – и формирование единой базы вакансий легальной работы в Украине», – говорится в сообщении.

Основной целью внедрения института «Консультанта работодателя» является партнерское сотрудничество с предприятиями, которое предусматривает тщательное изучение актуальных кадровых потребностей и качественная и быстрая укомплектовка рабочих мест с применением элементов рекрутинга.

В Киевском городском центре занятости также сообщили, что переориентация работы специалистов по взаимодействию с работодателями у консультантов работодателя происходила в два этапа: на первом проходили тренинги под руководством опытных тренеров, на втором был проведен цикл учебных занятий для знакомства с элементами рекрутинга и использования конкретных кейсов в поиске и подборе персонала.

«Раньше мы были специалистами отдела по взаимодействию с работодателями, консультировали по услугам по возмещению единого взноса, компенсаций заработных плат, организации временных и общественных работ. Теперь основная наша задача, кроме получения вакансий от работодателя, – как можно быстрее, с помощью методов рекрутинга, заполнить эти вакансии. Если мы не можем найти в нашей базе нужных специалистов, обращаемся к внешним источникам (job-порталы, социальные сети и т.д.), находим там людей и качественно укомплектовываем вакансии работодателей», – рассказал специалист отдела по взаимодействию с работодателями, а нынче консультант работодателя Оболонского районного филиала КМЦЗ.

В целом в 2019 году в Киевский городской центр занятости по вопросам укомплектовки вакансий обратились 17 374 работодателя, предоставив информацию о почти 75 000 вакансий. Специалисты службы занятости организовали 886 семинаров, на которых побывали 5673 работодателя, 6706 раз посетили предприятия, провели 339 других информационно-разъяснительных мероприятий.