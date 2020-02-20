Киевский центр занятости запустил новый сервис «Консультант работодателя»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С начала 2020 года Киевский городской центр занятости внедрил новый сервис – институт «Консультант работодателя». За это время укомплектованы около полутора тысяч вакансий, поступивших от работодателей.
Об этом сообщили 21 февраля в пресс-службе центра в комментарии Укринформу.
«Новый сервис для работодателей направлен на реализацию эффективных методов и комплексного подхода к решению задач построения взаимоотношений с работодателями – главными партнерами службы занятости – и формирование единой базы вакансий легальной работы в Украине», – говорится в сообщении.
Основной целью внедрения института «Консультанта работодателя» является партнерское сотрудничество с предприятиями, которое предусматривает тщательное изучение актуальных кадровых потребностей и качественная и быстрая укомплектовка рабочих мест с применением элементов рекрутинга.
В Киевском городском центре занятости также сообщили, что переориентация работы специалистов по взаимодействию с работодателями у консультантов работодателя происходила в два этапа: на первом проходили тренинги под руководством опытных тренеров, на втором был проведен цикл учебных занятий для знакомства с элементами рекрутинга и использования конкретных кейсов в поиске и подборе персонала.
«Раньше мы были специалистами отдела по взаимодействию с работодателями, консультировали по услугам по возмещению единого взноса, компенсаций заработных плат, организации временных и общественных работ. Теперь основная наша задача, кроме получения вакансий от работодателя, – как можно быстрее, с помощью методов рекрутинга, заполнить эти вакансии. Если мы не можем найти в нашей базе нужных специалистов, обращаемся к внешним источникам (job-порталы, социальные сети и т.д.), находим там людей и качественно укомплектовываем вакансии работодателей», – рассказал специалист отдела по взаимодействию с работодателями, а нынче консультант работодателя Оболонского районного филиала КМЦЗ.
В целом в 2019 году в Киевский городской центр занятости по вопросам укомплектовки вакансий обратились 17 374 работодателя, предоставив информацию о почти 75 000 вакансий. Специалисты службы занятости организовали 886 семинаров, на которых побывали 5673 работодателя, 6706 раз посетили предприятия, провели 339 других информационно-разъяснительных мероприятий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство владельцев авто с ГБО поддерживают ужесточение контроля за правильностью установки – экспертВчера, 19:08 - 16424 21
В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег - статистикаВчера, 13:39 - 1634 6
Кому в Киеве сложно найти работуВчера, 12:00 - 3300 4
Сколько платят представителям самых опасных профессий (инфографика)Вчера, 10:10 - 9710 2
Численность программистов в Украине может составлять 200 тысяч - Всемирный банк (инфографика)Позавчера, 20:02 - 1216 2
Когда выходят на пенсию в Европе (инфографика)Вчера, 08:07 - 26185 12
Большинство владельцев авто с ГБО поддерживают ужесточение контроля за правильностью установки – экспертВчера, 19:08 - 16424 21
Сколько платят представителям самых опасных профессий (инфографика)Вчера, 10:10 - 9710 2
Как получить международное водительское удостоверение (инфографика)Вчера, 15:06 - 8479
Что делать, если номерной знак авто утерян или украден (инфографика)Вчера, 10:00 - 3397
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 950
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 830 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 940
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3918 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 3612 2