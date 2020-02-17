Первая региональная конференция всеукраинского конкурса «Моя карьера в Украине»

Киев, 20 февраля, – CSR Ukraine, экспертная организация Центр «Развитие КСО» и Career Hub в партнерстве с Первым Украинским Международным Банком (ПУМБ), Министерством образования и науки Украины и Министерством культуры, молодежи и спорта Украины провели первую региональную конференцию Всеукраинского конкурса «Моя карьера в Украине» для учеников 10-х классов общеобразовательных учебных заведений Украины.

«Моя карьера в Украине» – всеукраинский проект, предоставляющий возможности для самореализации молодежи в Украине, вдохновляет на профессиональное развитие и создает платформу для передачи опыта успешных людей молодому поколению.

В 2020 году было получено около 1000 эссе от десятиклассников о своей будущей профессии. Авторы 360 лучших работ станут участниками 6 региональных встреч, а 60 самых активных будут приглашены на Всеукраинскую конференцию в г. Киев, где десятиклассники встретятся с известными людьми и обсудят свои будущие профессии.

На первой региональной конференции «Моя карьера в Украине» 60 авторов лучших эссе из Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областей встретились с топами национальных компаний и получили от них советы, как стать успешными в Украине.

Марина Сапрыкина, руководитель Центра «Развитие КСО», отметила: «Пятый год подряд проект «Моя карьера в Украине» предоставляет возможность десятиклассникам выразить свои взгляды на профессиональное будущее и встретиться с ведущими руководителями компаний. Это шанс получить реальный опыт для воплощения карьерных планов в жизнь».

В ТОП-5 профессий в этом году вошли: врач, журналист, учитель, программист и юрист.

В панельной дискуссии «Лайфхаки от топов: Как построить успешную карьеру» десятиклассники получили рекомендации от топ-спикеров, которые помогут в выборе и построении карьеры.

Игорь Падалка, руководитель киевского регионального центра «ПУМБ» посоветовал научиться использовать вызовы: «Не бойтесь вызовов! Многие меняют место работы, когда сталкиваются с первыми сложностями. Не бегите от трудностей, а преодолевайте их. Тогда вы станете сильнее!».

Наталья Богута, редактор отдела «Финансы» журнала «ДЕНЬГИ» отметила важность мобильности: «Надо помнить, что всегда можно изменить свой карьерный путь. Нет ничего страшного, если после вступления в вузы, карьерные приоритеты изменятся. Мир меняется, профессии тем более. Поэтому не стоит бояться перемен, лучше идти рядом с ними».

Игорь Кацитадзе, врач, работает в компании «UNICEF», акцентировал внимание на мотивации: «Верить в свои силы, следовать своим мечтам и оценивать тренды, и, конечно, учить иностранные языки».

Виктория Зосим, CEO и диджитализатор в TezTour Украина, сo-founder маркетинг агентства DVZN посоветовала быть верными своим убеждениям: «Карьерный рост – это одновременно и работа, и игра, поэтому важно, чтобы играть было интересно, иначе сама работа будет в тягость. Не предавайте себя и свои принципы, и помните: «Не проиграл, пока не сдался».

Во время конференции участники приняли участие в игре «Банк Будущего», благодаря которой познакомились с трендами будущего.