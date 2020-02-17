НБУ готовит инновации для рынка платежных услуг

Национальный банк в конце января обнародовал проект закона о платежных услугах, который, в частности, предусматривает расширение перечня услуг, которые смогут предоставлять участники рынка.

Об этом сообщил заместитель директора департамента лицензирования – начальник управления регистрации юридических лиц и платежных систем НБУ Сергей Савчук.

По его словам, на замену нынешней одной услуге по переводу законопроект позволит оказывать 9 платежных услуг – 7 финансовых и 2 нефинансовых.

«Наибольшее количество нововведений касается возможностей небанковских учреждений. Они смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги, предоставлять услуги эквайринга, например, установка терминалов в торговых сетях. Большинство из этих услуг сейчас могут предоставлять только банки», – отметил Савчук.

Также, по его словам, планируют ввести 2 инновационных для украинского рынка услуги: инициирование платежных операций и предоставление консолидированной информации по счетам.

Допустим, человеку необходимо купить авиабилет, а нужной суммы денег на одном счете нет, но есть несколько счетов в разных банках с общей необходимой суммой на каждом из них. Сегодня, чтобы оплатить покупку, придется переводить деньги со всех счетов на единый.

«Это неудобно и это дополнительные комиссии. Новая услуга инициирования платежных операций позволит автоматически объединить средства с нескольких счетов и сделать платеж на нужную сумму одним шагом», – пишет Савчук.

По мнению НБУ, чем больше платежных услуг, тем больше возможностей для конечных потребителей и гибкости для допуска новых игроков на платежный рынок.

«Скажем, если компания хочет заниматься только денежными переводами, то требования к капиталу будут значительно ниже, чем, например, для компании, которая планирует выпускать платежные карты или осуществлять операции с электронными деньгами», – пояснил Савчук.

Также предполагается открытый банкинг – банки и другие поставщики платежных услуг откроют доступ к собственным данным и сервисам другим участникам рынка (через интерфейс открытых API) для разработки собственных программ. Это позволит предоставить клиентам доступ к собственным счетам и услугам с единой платформы.

Кроме этого, участие банков и небанковских учреждений в платежных системах станет добровольным, а платежные услуги смогут предоставлять платежные учреждения, учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщики нефинансовых платежных услуг, НБУ, а также органы государственной власти и местного самоуправления.

Также предполагается, что после 1 июля финансовые компании смогут автоматически получать право на платежные услуги на основании основной лицензии по предоставлению финансовых услуг.

«Но для этого нужно, чтобы Верховная Рада приняла еще и новый закон о финансовых услугах», – уточнил Сергей Савчук.