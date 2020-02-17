Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах (таблица)

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Украинцы за первые 9 месяцев 2019 года в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов.
Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
При этом субсидии покрывали 1,1 п.п. затрат на коммунальные услуги.
Опрос был проведен Государственной службой статистики. Средний размер домохозяйства – 2,11 человек. Средняя сумма расходов в месяц составила 9628,1 грн.
По данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).
Напомним, данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в III квартале 2019 года показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4070,71 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты – 23,1% или 941 грн в месяц.
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