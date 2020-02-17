СБУ блокировала деятельность 33 незаконных онлайн-казино

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Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность 33 онлайн-казино, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн казино и букмекерских конторах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых, по имеющимся данным, предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу.
Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких законов Украины.
“По материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаружены Службой незаконные веб-ресурсы”, – говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
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