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Почему МВФ не спешит давать деньги Украине - мнение эксперта

Почему МВФ не спешит давать деньги Украине - мнение эксперта

Миссия МВФ приехала в Украину, потому что с момента предыдущего визита прошло достаточно времени, сообщил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Олег Устенко.

“Земельный вопрос поднимается, но он не критерий. Оно вынесено за рамки обсуждения с Международным валютным фондом. Техническая миссия должна была приехать, потому что Украина близка к подписанию программы с МВФ”, – пояснил он.

Добавил, что Фонд не спешит с новой программой, но это не критично.

“Предварительная программа расширенного кредитования была рассчитана на $15 миллиардов. Сейчас обсуждаем сумму втрое меньше. Поэтому нет особой спешки. Никто не говорит о сроках. Идет просто рабочий процесс”, – говорит он.

По материалам Сегодня
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