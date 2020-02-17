Товарооборот между Украиной и Китаем увеличится в 1,7 раза

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Товарооборот между Украиной и Китаем за 5 лет может вырасти на 69,5% — до $20 млрд в год.
Такой прогноз сделал советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине Лю Цзюнь.
«За 2019 г. объем нашего торгового оборота составляет $11,8 млрд. Это новый рекорд. Что касается перспектив, то мы уверены, что через 5 лет торговый оборот между нашими странами достигнет $20 млрд в год», — отметил Лю Цзюнь.
Он также добавил, что китайские предприятия обращают больше внимания на рынок, чем на ресурсы, ведь Украина имеет не только большие возможности для освоения китайской продукции, но и возможность реэкспорта китайских товаров в страны Западной Европы.
Согласно сообщению, китайские инвестиции в экономику Украины за период 2015-2019 гг. оцениваются в $300 млн.
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