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В Украине будут качественные земельные кадастры - Гончарук анонсировал пересъемку территории

В Украине будут качественные земельные кадастры - Гончарук анонсировал пересъемку территории

Правительство планирует весной 2020 года произвести пересъемку территории Украины в хорошем качестве для формирования качественных земельных кадастров.

Об этом во время отчета правительства сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

“Этой весной мы планируем переснять всю территорию Украины в хорошем качестве, чтобы у кадастров была качественная база. Это даст нам возможность с помощью программных комплексов более эффективно проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы”, – сказал Гончарук.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Тelegram-канале, что начата “оцифровка” территории Украины, открыт доступ к координатам земельных участков, создан новый функционал, который обеспечивает упрощенный доступ к сведениям Государственного земельного кадастра.

В октябре 2019 года Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел совещание по результатам работы Госгеокадастра, на котором отмечалось, что Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра начала наполнять публичную кадастровую онлайн-карту новыми данными: “Незарегистрированные территории”, “Леса”, “Природно-заповедный фонд”.

По материалам УКРИНФОРМ
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