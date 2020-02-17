Укроборонпром продает три самолета

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Холдинговая компания Артем, которая входит в концерн Укроборонпром, выставила на продажу три самолета АН-26, — сообщается на странице государственного концерна Укроборонпром в Facebook.
Первый из них — самолет 1977 года выпуска с заводским номером 4707, который завод Артем не использует более 10 лет. Он является экспонатом экспозиции Государственного музея авиации Национального авиационного университета в аэропорту Киев (Жуляны).
«Чтобы снова подняться в небо, это воздушное судно нуждается в капитальном ремонте. Но уже сейчас, без значительных инвестиций, этот АН-26 может стать уникальным выставочным объектом в частном музее, школе авиации или развлекательном комплексе. Или еще креативнее — корпус самолета можно превратить в эксклюзивный ресторан для уютных ужинов! Все, чего пожелает ваша фантазия», — рассказали в компании.
Стартовая цена первого лота – 776,94 тыс. грн.
Также компания хочет продать самолет 1982 года выпуска (заводской номер 127-06) и самолет 1986 года выпуска (заводской номер — 144-03). Стартовые цены — 5,95 млн грн и 3,98 млн грн соответственно.
Заявления принимаются до 9 марта. Аукционы пройдут 10 марта.
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