Главу Житомирской таможни подозревают в хищении более 700 тысяч гривен

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Прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности руководителя Житомирской таможни Сергею Гринчуку за растрату более 732 тысяч гривен.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Сообщается, что чиновнику сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах.
“По данным следствия, указанное лицо, выполняя обязанности начальника Житомирской таможни ГФС, вероятно зная о фактическом отсутствии авторского и технического надзора за выполнением строительных работ, подписал акты выполненных работ по договору строительного подряда служебных модулей для совместного контроля в пункте пропуска. В дальнейшем были уплачены средства за выполненные работы, которые в полном объеме не соответствуют проектно-сметной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства. Это причинило материальный ущерб на сумму свыше 732 тыс. грн”, – сообщили в ОГП.
На данный момент решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
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