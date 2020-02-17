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Главу Житомирской таможни подозревают в хищении более 700 тысяч гривен

Главу Житомирской таможни подозревают в хищении более 700 тысяч гривен

Прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности руководителя Житомирской таможни Сергею Гринчуку за растрату более 732 тысяч гривен.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что чиновнику сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах.

“По данным следствия, указанное лицо, выполняя обязанности начальника Житомирской таможни ГФС, вероятно зная о фактическом отсутствии авторского и технического надзора за выполнением строительных работ, подписал акты выполненных работ по договору строительного подряда служебных модулей для совместного контроля в пункте пропуска. В дальнейшем были уплачены средства за выполненные работы, которые в полном объеме не соответствуют проектно-сметной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства. Это причинило материальный ущерб на сумму свыше 732 тыс. грн”, – сообщили в ОГП.

На данный момент решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

По материалам РБК-Украина
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