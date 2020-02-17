Вступил в силу закон о беспрепятственном доступе к водоемам

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Сегодня вводится в действие закон о запрете ограничивать проход к пляжам. Документ был опубликован в парламентской газете “Голос Украины” 20 ноября.
Предусматривалось, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.
Документ обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования. В случае нарушения закона предусматривается штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).
Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).
Кроме того, согласно закону, ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.
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