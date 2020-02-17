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Налоговики изъяли техники из киевского интернет-магазина на 1,6 млн грн

Налоговики изъяли техники из киевского интернет-магазина на 1,6 млн грн

Сотрудники налоговой милиции остановили реализацию незаконно ввезенных в Украину мобильных телефонов и другой техники, которая продавалась через один из столичных интернет-магазинов.

Сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

“В рамках проведения операций “Щит”, “Сеть” и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 190 и ч. 3 ст. 358 УК Украины был установлен киевлянин, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель, который осуществлял реализацию продукции неизвестного происхождения под видом известных торговых марок через один из интернет-магазинов”, – говорится на сайте ГФС.

Указанный товар ввезли в Украину в обход таможенного контроля. А сам фигурант с начала 2019 находится в состоянии прекращения предпринимательской деятельности, налоговую отчетность не подает, не имеет наемных работников и зарегистрированный РРО (кассовый аппарат).

Правоохранители провели обыски в расположенных в Киеве помещениях, которыми пользовался фигурант дела – в результате из незаконного оборота изъята партия брендированной техники. По предварительным подсчетам, сумма конфискованного товара достигает 1,6 млн грн.

По материалам УБР
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