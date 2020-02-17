Уровень доверия украинцев к правительству и премьеру существенно снизился (опрос)

В феврале 2020 года правительству Украины доверяют 28% украинцев, не доверяют – 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, выражают доверие премьер-министру Украины Алексею Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют – 63% респондентов.

Как отмечают социологи, уровень доверия к правительству существенно снизился в течение последних месяцев. Наивысших показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли – только 22%.

В феврале 2020 года полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия – 34%, не поддерживают – 51%.

По данным опроса, деятельность премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные действия – 29,5%, не поддерживают – 52%.