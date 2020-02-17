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Коворкинги: инвестируем в климат для продуктивной работы

Коворкинги становятся все более популярными, в том числе в Украине. В прошлом году только в Киеве открылось 10 новых больших коворкингов, а их общее количество составляет более 50. Как известно, коворкинги отличаются от обычных офисов: здесь есть открытые пространства без закрепленных рабочих мест, а количество людей в помещении может существенно отличаться в течение дня и недели. Как же создать в таком помещении идеальный климат для работы? Ведь от этого зависит не только комфорт для людей, но и конкурентоспособность заведений.

Как рассказали специалисты компании «Ликонд», официального дистрибьютора DAIKIN в Украине, оптимальным решением для коворкингов является применение мультизональных систем (систем VRF/VRV). Благодаря отличительным техническим особенностям и преимуществам, именно этот вид кондиционерного оборудования позволит максимально учесть требования арендаторов, а также все особенности, включая наличие фуд-зоны, переговорных и комнат отдыха. В качестве внутренних кондиционерных блоков лучше использовать блоки скрытого монтажа канального типа. При этом, важно выбирать модели с низким уровнем шума, чтобы не мешать рабочему процессу.

При проектировании климатической системы, надо обратить особое внимание на фуд-зону, в том числе в плане вентиляции и очистки воздуха, чтобы запахи еды не распространялись по рабочим помещениям. Для серверных стоит предусмотреть отдельное климатическое оборудование, чтобы обеспечить точные параметры для бесперебойной работы IT-оборудования. Что касается небольших «глухих», переговорников, то лучше использовать канальные или кассетные блоки малой мощности (1-1,5 кВт).

«Климатическая система для коворкинга должна быть надежной, современной и обязятельно гибкой, с возможностью расширения и модернизации в будущем. Ведь на практике могут произойти существенные изменения нагрузок, в результате увеличения количества рабочих мест, офисного и бытового оборудования, изменения планировки или назначения отдельных помещений. Оборудование DAIKIN давно зарекомендовало себя в мире и Европе, как наиболее технологичное и энергоэффективное. Именно в такое оборудование стоит инвестировать при оснащении офисных и бизнес-центров, в том числе коворкингов», – отметил Владимир Степура, директор компании «Ликонд».

По материалам Leacond
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