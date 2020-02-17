Какие автомобили в Украине стоят значительно дешевле, чем в Европе (видео)

Среди автомобилистов бытует расхожее мнение, что у украинских автомобилей значительно выше стоимость, чем у их европейских аналогов. Во-первых, это из-за высокой стоимости растаможки. Но эксперты автомобильного портала UAmotors привели примеры машин, которые существенно дешевле в Украине по сравнению с Европой.

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Эксперты сравнили цены популярных моделей авто в Украине и Германии. Для объективности сравнения они выбрали автомобили с одинаковыми двигателями и по возможности – 2020 выпуска, ведь авто предыдущих лет продают со скидкой.

Однако следует отметить, что линейка моторов на те же модели в Украине и ЕС разная. Например, Toyota Camry в Европе – только гибрид, а Hyundai Tucson там недоступен с популярной у нас 2,0-литровой бензиновой четверкой. Цены приведены в евро по курсу НБУ.