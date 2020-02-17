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Госстат зафиксировал обвал еще в одной отрасли экономики Украины (инфографика)

Госстат зафиксировал обвал еще в одной отрасли экономики Украины (инфографика)

В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, предприятиями транспорта перевезено 44,0 млн тонн грузов, что на 12,3% меньше от объемов января 2019 года.

Объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

По материалам УКРИНФОРМ
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