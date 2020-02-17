Агросектор начнет получать господдержку в апреле - заместитель министра

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Аграрный сектор сможет получить государственную поддержку с апреля 2020 года, 80% выплат состоятся во втором полугодии.
Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, передает пресс-служба ведомства.
“Вчера на заседании правительства было принято постановление, которым определены направления государственной поддержки на 2020 год. Следующим нашим шагом будет принятие соответствующих порядков использования средств с четким алгоритмом. Они уже сейчас проходят внутреннее согласование на уровне ЦОИВ. Мы ожидаем, что принятие порядков состоится в начале марта, а с апреля стартуют прямые выплаты”, – отметил Высоцкий.
Он добавил, что 80% выплат состоятся во втором полугодии, через единый подход к подаче документов. Уже зафиксировано дату подачи документов – до 1 октября.
“Совместно с аграрным комитетом мы решили в начале июля анонсировать план государственной поддержки на 2021-2023 года.
Все потенциальные получатели будут четко понимать, на что им рассчитывать в следующем трехлетнем бюджетном цикле. Кроме того, с 2021 мы предполагаем ввести такие направления поддержки как агрострахования и переработку сельскохозяйственной продукции”, – подчеркнул замминистра.
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