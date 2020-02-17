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Фонд гарантирования выставляет на продажу пул ипотечных кредитов ПАО «КБ «Хрещатик»

Фонд гарантирования выставляет на продажу пул ипотечных кредитов ПАО «КБ «Хрещатик»

Фондом гарантирования вкладов физических лиц на 10 марта 2020 года запланировано проведение аукциона по продаже пула активов ПАО «КБ «Хрещатик». Торги будут проведены на электронной площадке ProZorro.ПРОДАЖИ.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

В состав пула вошли 663 кредита, обеспеченные ипотекой и предоставлявшиеся ПАО «КБ «Хрещатик» в соответствии с Положением о порядке финансово-кредитной поддержки молодых семей и одиноких молодых граждан на строительство (реконструкцию) жилья в Киеве, утвержденным решением Киевского городского совета.

Суммарная балансовая стоимость кредитов – 65,43 млн грн. В качестве обеспечения исполнения обязательств по этим кредитам в ипотеке ПАО «КБ «Хрещатик» находятся 662 квартиры в городе Киеве, а также 1 договор имущественных прав на квартиру. Все кредиты выданы в гривне. Средняя просрочка – до 3 месяцев.

Пул будет выставлен на продажу на открытых торгах. В аукционе могут принять участие банки Украины, имеющие банковскую лицензию и внесенные в Государственный реестр банков.

Начальная цена лота – 65 773 943,58 грн.

Аукцион будет проведен по голландской модели с постепенным снижением цены в течение дня.

Справка Finance.ua:

  • По условиям реализации пула подписание договора купли-продажи активов (имущества) с победителем торгов возможно после получения средств от реализации активов (имущества) по цене продажи на накопительный счет ПАО «КБ «Хрещатик», получения решения Киевского городского совета по определению банка- победителя уполномоченным банком и договора о сотрудничестве, заключенного между распорядителем бюджетных средств и банком-победителем.
По материалам Finance.UA
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