НБУ: Банки не должны начислять военным проценты по кредитам

В течение последних пяти месяцев в Национальный банк поступило более 100 обращений военнослужащих, которые жалуются на начисление банками процентов и штрафов по их кредитам в период военной службы.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Военнослужащие пожаловались в НБУ на 17 банков.

Банки не должны начислять военнослужащим проценты по кредиту, а также штрафы за несвоевременное погашение во время прохождения военной службы.

Об этом говорится в Законе Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” (пункт 15 статьи 14).

Что это означает:

Кредит военнослужащего фактически “замораживается” на время прохождения им военной службы.

Военный имеет возможность временно не выплачивать тело кредита, а банк не начисляет проценты и штрафы за просрочку выплат.

Нормы, которые освобождают военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и небанковские финансовые учреждения.

Справка Finance.ua:

Национальный банк 14 февраля 2020 года направил банкам дополнительное разъяснение относительно выполнения ими требований законодательства Украины, а именно – неначисление процентов, штрафов и пени по кредитам для профессиональных военных и контрактников с начала особого периода (с 18 марта 2014 года), а для мобилизованных военных – с даты их мобилизации.

В отношении каждого случая нарушения Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка обращалось непосредственно к банкам с требованием решить ситуацию.

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