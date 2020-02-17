НБУ: Банки не должны начислять военным проценты по кредитам

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В течение последних пяти месяцев в Национальный банк поступило более 100 обращений военнослужащих, которые жалуются на начисление банками процентов и штрафов по их кредитам в период военной службы.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Военнослужащие пожаловались в НБУ на 17 банков.
Банки не должны начислять военнослужащим проценты по кредиту, а также штрафы за несвоевременное погашение во время прохождения военной службы.
Об этом говорится в Законе Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” (пункт 15 статьи 14).
Что это означает:
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