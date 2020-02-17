В Раде рассказали о вероятности сокращения врачей с началом медреформы

С начала медицинской реформы в Украине врачей не будут сокращать.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Нардеп рассказал о введении пакета медицинских гарантий в рамках реформы.

“Это введение пакета медицинских гарантий по диагностическим услугам и по госпитальным услугам. По некоторым. Это будет пакет из 27 услуг. Это первый этап. После того просчитанные услуги будут постепенно добавляться. Но в то время, пока не все перешло на услуги, остается финансирование по старой схеме расходов на содержание и зарплаты. А где-то 10-40% – это уже возможность больницы заработать. Больница сможет заработать не 100% бюджета, а 110. Инфекционные, туберкулезные, психиатрические больницы никто не закрывает. Людей никто не давал команду сокращать”, – заявил Радуцкий.