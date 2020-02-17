Главу ПриватБанка хотят отстранить: суд открыл производство

Окружной административный суд Киева, в 2019 году признавший незаконной национализацию ПриватБанка, открыл производство по делу об отстранении председателя правления этого банка Петера Крумханзла.

Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на данные судебного реестра.

Дело открыли по иску первичного профсоюза работников ПриватБанка. Кроме Петера Крумханзла, истцы хотят уволить еще двух высокопоставленных ПриватБанка.

Основанием для увольнения профсоюз называет то, что при назначении на должность руководителей ПриватБанка было нарушено положения о том, что такие руководители должны иметь «безупречную репутацию».

Отметим, что на данный момент дела о национализации ПриватБанка перенесены. Все потому, что судебные процессы, в которых Коломойский оспаривает национализацию банка, привязали к решению Верховного суда по делу о признании связанными с банком лицами семьи Суркисов. 31 января Верховный суд перенес это дело на неопределенный срок. Впоследствии стало известно, что дело Суркисов Верховный суд планирует рассмотреть 16 марта 2020 г.

9 декабря Шестой апелляционный административный суд перенес рассмотрение апелляции о законности национализации ПриватБанка на 2020 год. Решение должны принять после решения другого суда по иску семьи Суркисов, которые требуют признать недействительной сделку по обмену их вкладов на акции ПриватБанка, которая состоялась в рамках национализации.