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"Страной 25 лет руководили дешевые менеджеры" — глава "Укрпочты" раскрыл свою зарплату

"Страной 25 лет руководили дешевые менеджеры" — глава "Укрпочты" раскрыл свою зарплату

Зарплата главы “Укрпочты” в 200 раз больше зарплаты почтальона и составляет 836 тысяч гривень в месяц.

Об этом заявил глава “Укрпочты” Игорь Смелянский в эфире телеканала Украина.24.

“Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата … 836 тысяч гривень в месяц”, – заявил Смелянский.

Также он уточнил, что это сумма без учета штрафов.

“Если вы руководитель государственного предприятия, один случай по финмониторингу может стоить 204 тысячи штрафа лично для генерального директора, а я платил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблемы, так это же всегда все считают, сколько может быть”, – резюмирует глава” Укрпочты”.

Смелянский удивляется, что за 25 лет никто из государственных служащих не жаловался на маленькую зарплату.

По материалам Економічна Правда
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