Отмена НДС для внутренних авиаперевозок противоречит директивам ЕС — Климпуш-Цинцадзе

Законопроект № 2425 , которым предлагается отменить НДС для внутренних авиационных перевозок, противоречит прямым нормам директив ЕС.

Об этом написала в FACEBOOK нардеп от Европейской солидарности, председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Законопроект № 2425 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины для содействия развитию рынка внутренних перевозок авиационным транспортом.

«Документ противоречит прямым нормам соответствующих директив ЕС, где четко написано, что внутренние авиаперевозки не могут быть освобождены от налогообложения. В ответ на юридическую казуистику от профильного министерства присутствовавшая на заседании комитета представитель Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции четко разъяснила, что законопроект нарушает Соглашение об ассоциации. К тому же директива, которую он нарушает, является обязательной для нас», — написала Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что, несмотря на это, большинство членов комитета поддержали законопроект.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Верховной Раде предлагают принять проект закона №2425, отменяющий НДС на внутренние авиаперевозки в целях развития авиаотрасли. Депутаты предлагают отнести услуги внутренних авиаперевозок к операциям, подлежащим налогообложению по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.