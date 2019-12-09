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ВР предлагают отменить НДС на внутренние авиаперевозки

ВР предлагают отменить НДС на внутренние авиаперевозки

Верховной Раде предлагают принять проект закона №2425, отменяющий НДС на внутренние авиаперевозки в целях развития авиаотрасли.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта отмечают, что услуги по международным перевозкам пассажиров и/или грузов авиатранспортом в Украине подлежат налогообложению по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

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А вот услуги внутренних авиаперевозок облагаются налогом по основной ставке налога на добавленную стоимость, который составляет 20%.

Что предлагают: отнести услуги внутренних авиаперевозок к операциям, подлежащим налогообложению по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

Таким образом, введение нулевого налога повысит уровень доступности авиационных перевозок на внутреннем рынке и будет способствовать их удешевлению.

Отмечается, что установление нулевой ставки налога для авиатранспорта на внутренние рейсы приведет к расходам из госбюджета (ориентировочно 160 – 200 млн. грн).

Однако при реализации этого проекта объемы внутренних авиаперевозок вырастет минимум на 15%, поэтому увеличится и прибыльность украинских авиационных перевозчиков. А это, в свою очередь, будет способствовать дополнительному поступлению средств в Государственный бюджет Украины.

По материалам Finance.UA
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