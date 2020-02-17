НБУ обжалует решения судов по экс-членам набсовета Ощадбанка

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Национальный банк Украины подаст апелляционные жалобы на решения Окружного административного суда города Киева от 18 и 19 февраля, которыми удовлетворены исковые заявления бывшего главы наблюдательного совета Ощадбанка Шевки Аджунера, а также бывших членов набсовета Дмитрия Власова и Алексея Резникова.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ
По данным НБУ, суд отменил решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ об отказе в согласовании их кандидатур на должности в наблюдательном совете Ощадбанка.
НБУ обращает внимание, что данные решения суда первой инстанции не вступили в законную силу. Апелляционные жалобы будут поданы после получения полного текста решений.
НБУ не соглашается с решениями суда, учитывая, что согласования руководителей банков, в том числе главы и членов наблюдательного совета, является исключительно компетенцией НБУ согласно статье 42 закона Украины “О банках и банковской деятельности”.
НБУ приводит обоснование отказа в согласовании кандидатур Аджунера, Власова и Резникова.
По данным НБУ, Шевки Аджунер одновременно, занимая должность главы набсовета Ощадбанка, возглавлял также наблюдательные советы двух крупных государственных компаний, которые являются клиентами банка (ГП “НЭК “Укрэнерго” и АО “Укрзализниця”). Это свидетельствует о наличии потенциального конфликта интересов в вопросах взаимоотношений между банком и каждой из указанных компаний.
В отношении Дмитрия Власова, “результаты собеседования продемонстрировали ненадлежащий уровень профессиональной подготовки кандидата, ее несоответствие размеру Ощадбанка и его специфике, а также тем задачам, которые ставятся перед наблюдательным советом банка”, отметили в НБУ.
Алексею Резникову отказано по причине того, что “во время принятия наблюдательным советом Ощадбанка решения о продлении полномочий главы правления Комитетом наблюдательного совета по вопросам назначений и вознаграждений был допущен ряд процедурных нарушений. Поскольку Алексей Резников был главой указанного комитета, он должен был обеспечить его надлежащее функционирование и организацию работы”.
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