Google открыла доступ разработчикам к ранней версии Android 11

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Google выпустила Developer Preview операционной системы Android 11 для устранения ошибок и получения обратной связи от сообщества разработчиков программного обеспечения. В одиннадцатой версии появились новые функции для общения, уделено больше внимания безопасности пользователей, а также есть поддержка 5G.
Об этом сообщает издание The Verge.
В течение последних пяти лет Google постоянно открывала ранний доступ к своим новым версиям операционных систем для разработчиков. Однако, обычно, это происходило в середине марта. В 2020 году Google решила открыть доступ уже в феврале.
Стоит отметить, что тестовую версию Android 11 можно установить только на телефоны Google Pixel (Pixel 4 / 4 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 3 / 3 XL, Pixel 2 / 2 XL).
Также Developer Preview предназначена только для разработчиков и, согласно блогу технологического гиганта, “не подходит для ежедневного использования пользователями”.
Всего ожидается 3 выпуска Developer Preview и еще три бета-версии. Все это будет выходить ежемесячно, вплоть до июня. Только потом финальный массовый релиз.
Итак, Android 11 будет готов к 5G соединению. Если у пользователя будет 5G смартфон, операционная сможет это определить и подстроиться так, чтобы повысить производительность своих приложений.
Появится новый пользовательский интерфейс у приложений для обмена сообщениями. Благодаря нему можно будет получить доступ к нескольким сообщениям сразу в любой момент. Вид у него будет плавающего “пузыря”. Пока что этот интерфейс доступен только на собственном приложении Google для обмена сообщениями. Однако, ожидается, что к моменту релиза он будет работать на всех мессенджерах.
В списке уведомлений появится отдельный раздел “разговоры”. Там будут отображаться все виды уведомлений, от лайков в инстаграме до сообщений по электронной почте, в режиме реального времени. Ими можно будет полностью управлять: помечать, как важные, откладывать для прочтения на потом, отключать звук и т. д.
Что касается безопасности, то появится возможность разрешать приложениям получать одноразовый доступ к местоположению, микрофону, камере и т. д, а не постоянный, как сейчас.
Также появится встроенная функция записи экрана. Она была доступна еще в бета-версиях Android 10. Однако, до массового пользователя так и не дошла.
Из более мелких улучшений: при включении режима полета больше не будет отключаться аудиоподключение через Bluetooth для беспроводных наушников.
Финальная версия операционной системы Android 11 должна появиться в третьем квартале 2020 года.
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